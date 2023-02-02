

وقع بنك بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق Baims، احد المشاريع الكويتية الناشئة في مجال التعليم عن بعد، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة للاهتمام بالمستقبل التعليمي لأبنائنا طلاب المرحلة الثانوية والجامعة، لاسيما من عملاء حساب PRIME مما يساعدهم على توفير الوقت وإدارة وقتهم وصولا لمرحلة التفوق العلمي.



وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين بنك بوبيان ممثلا بحضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم والرئيس التنفيذي من تطبيق Baims يوسف الحسيني بجانب عدد من مسؤولي البنك والتطبيق.



وقال المجحم تعليقا على هذه الاتفاقية: لا يخفى على أحد ما وصل إليه التعليم عن بعد من أهمية، كونه أصبح من الضروريات الأساسية لتطوير النظم وتحسين المنظومة التعليمية والتي بدورها تعزز كفاءة شرائح كثيفة من الطلاب في تحصيلهم الدراسي نظرا لاعتباره تجربة تعليمية متكاملة ومتطورة تتناسب مع تطورات الفترة الحالية.



من جانبه، أعرب الحسيني من تطبيق Baims عن سعادته بمثل هذه الشراكة مع بنك بوبيان لما تمثله من إضافة في مجال دعم وتطوير التعليم عن بُعد لأبنائنا واخواننا الطلبة بما يتماشى مع التحديات التي تشهدها ساحة التعليم الرقمي حاليا.



وأكد الحسيني أن المنصة توفر دروسا تعليمية متكاملة مسجلة ومباشرة تم تصميمها خصوصا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي من خلال التواصل مع مجموعة من المعلمين المعتمدين وذوي الخبرة الكبيرة، والاستفادة من مسارات تعليمية تنظم الأداء الدراسي عبر الفيديوهات والاختبارات، وغيرها من الخصائص والميزات التحفيزية.



من جانبه، أشار المجحم إلى أن الاتفاقية تضمن لعملائنا من حساب PRIME من طلبة الجامعة وأبنائنا من طلبة المرحلة الثانوية الحصول على مجموعة مميزة من العروض على الدورات والدروس مع توفير خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب مناهج الدراسية، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب.



وأضاف: سنقدم لعملائنا من طلبة الجامعة من حساب PRIME خصما يصل إلى 30% على مجموعة مميزة البرامج والدورات التعليمية الاختيارية المفيدة في تحصيلهم الدراسي إضافة إلى خصما بنسبة 30% على جميع دورات اختبارات القدرات التابعة لجامعة الكويت، مما يتيح لهم الاستعداد للاختبار ودون ضغط مادي على أولياء الأمور.



وبالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية، يمكنهم الحصول على دروس خصوصية مسجلة مسبقا أو مباشرة مجانا من تطبيق Baims والاستفادة من كبار المعلمين ذوي الخبرة التعليمية وملاحظاتهم التي تساعدهم في رحلة تفوقهم الدراسي.