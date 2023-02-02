اتهمت إيران فصائل كردية تتمركز في العراق بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مؤخرا موقعا تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان، حسبما جاء في وسائل إعلام إيرانية.



وقالت وكالة «نورنيوز» للأنباء: «دخلت أجزاء من المروحيات المسيرة التي استخدمت في تنفيذ العمل العدائي ضد المنشأة الدفاعية في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة، الى إيران بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق». وأضافت الوكالة ان مجموعات كردية أحضرت أجزاء المسيرات ومواد متفجرة إلى داخل إيران «من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها في شمال غرب البلاد» بناء على «أوامر جهاز أمن أجنبي».



ولم تسم الوكالة المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جهاز الأمن الأجنبي الذي اتهمته بالوقوف وراء الهجوم، وقالت إن قطع المسيرات سلمت إلى «أحد المندسين معها (الجماعات) في إحدى المدن الحدودية لإيران».



وأوضحت «تم تجميع الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه في ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة».



وتحدثت السلطات الإيرانية عن هجوم «فاشل» بمسيرات في ساعة متأخرة السبت الفائت استهدف «مجمعا عسكريا» تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان التي تضم منشأة نطنز النووية. ودمرت منظومة مضادة للطائرات مسيرة فيما انفجرت اثنتان أخريان، وفق وزارة الدفاع الإيرانية التي أكدت أن الهجوم لم يتسبب بوقوع إصابات وإنما أحدث فقط «أضرارا طفيفة في سقف» أحد المباني.



على صعيد مختلف، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مهاجمين مجهولين أطلقوا 8 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق وسقط اثنان منها داخل القاعدة.



وأكدت أنقرة وقوع الهجوم وتوعدت بالرد، وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحافيين في أنقرة «من وقت لآخر تقع بعض الهجمات (على قواعد تركية) ونرد على تلك الهجمات ونتخذ الإجراءات الضرورية».