قالت مصادر إعلامية إن اجتماعات سياسية مكثفة تشهدها العاصمة الروسية موسكو، للدفع بمساعي التقارب بين تركيا وسورية نحو الأمام، بحسب ما قالت صحيفة (الوطن) السورية. ونقلت الصحيفة عن المصادر التي (لم تكشف عن هويتها)، قولها إن «موسكو وطهران تستعجلان حدوث هذا التقارب». وأضافت ان «هذا الأمر دفع بموسكو وطهران أكثر للتمسك به واستعجال دمشق وأنقرة لاتخاذ خطوات تنفيذية لجهة التقارب بين العاصمتين، والذي من الممكن أن يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخاباته ويضيف لرصيده النقاط اللازمة للفوز».



وادعت المصادر أن «واشنطن قد تتخذ خلال المرحلة المقبلة خطوات تصعيدية تجاه الاقتصاد التركي قد تؤثر على قدرة الحكومة في السيطرة على الليرة التركية، ما يؤدي إلى تدهور اقتصادي سريع يؤثر مباشرة وبشكل كارثي على شعبية أردوغان وذلك بهدف دعم أحزاب المعارضة».



ورجحت المصادر أن «تكون إيران حاضرة في سلسلة الاجتماعات القائمة، لاسيما أن التصريحات التركية والروسية الأخيرة كشفت عن رضا روسي- تركي على دخول طهران على خط الوساطة».



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن أمس الأول، عن التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إيران في عملية التطبيع التركي مع سورية التي ترعاها موسكو.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة الروسية موسكو إنه «جرى التوصل الآن إلى اتفاق من حيث المبدأ على مشاركة إيران في هذا العمل». وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) الروسية.



واعتبر لافروف أنه من المنطقي أن ترافق روسيا وإيران المزيد من الاتصالات لتعزيز تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري، مضيفا: «أما بالنسبة للتوقيت، والأشكال المحددة للمشاركة، سواء كان على مستوى الجيش، أو على مستوى الديبلوماسيين، فيتم العمل على هذا».



من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن «مشاركة إيران في عملية التفاوض بين أنقرة ودمشق والجارية بوساطة روسية ستجعل الأمر أسهل»، مضيفة ان «موعد اجتماع وزيري خارجية تركيا وسورية لم يتحدد بعد، لكن الاتصالات جارية بهذا الشأن».



ويأتي ذلك في ظل خطوات اتخذتها تركيا للتقارب مع النظام السوري، بعد عقد لقاء في موسكو الشهر الفائت، جمع وزراء الدفاع في تركيا وروسيا وسورية، ووسط أنباء تتحدث عن عقد لقاء قريب يجمع تركيا وروسيا وسورية.