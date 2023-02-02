شهدت مناطق متفرقة من شمال شرقي سورية، حيث تتمركز «قوات سورية الديموقراطية» «قسد» المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة أميركا، قصفا مدفعيا تركيا دون معلومات عن خسائر بشرية.



وقالت وكالة «هاوار» المقربة من «قسد»، إن قصفا تركيا طال مناطق متفرقة من ناحية عين عيسى شمال غربي الحسكة امس.



حسابات إخبارية محلية نشرت عبر «تلغرام»، شائع الاستخدام في المنطقة، تسجيلات مصورة لقصف قالت إنه طال محيط قرية صيدا واستراحة النخيل شرق ناحية عين عيسى بريف الحسكة.



وأفاد موقع «عنب بلدي» في الحسكة بأن ريف المحافظة الشرقي لم يشهد استهدافات جديدة امس، بينما استهدفت القوات التركية قرى وبلدات في المنطقة بقذائف المدفعية والهاون خلال الأيام الماضية. وذكرت أن قصفا متقطعا طال أيضا محيط مدينة تل تمر شمال غربي محافظة الحسكة، امس الاول، لكن وتيرة القصف انخفضت مقارنة بالأسابيع الماضية.



واستمرت الطائرات المسيرة التركية بالتحليق في أجواء مدينة الحسكة شمال شرقي سورية، دون معلومات عن استهداف جوي.