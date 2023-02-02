بيروت - عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا وجرى البحث في واقع البلاد الراهن.



وكانت مناسبة أكد خلالها سماحة شيخ العقل على «واجب المجتمع الدولي مساعدة لبنان، لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة التي تأتي انعكاسا لأزمات المنطقة والصراعات الدولية المتفاقمة»، وعلى «ضرورة ان يتحمل القادة اللبنانيون مسؤولياتهم في تطبيق الدستور وعدم عرقلة الاستحقاقات وتحقيق الإصلاحات المطلوبة التي تطمئن الجهات الداعمة وتحفزها لمساعدة لبنان في النهوض من كبوته».



وكان ابي المنى رعى اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وتجمع الجمعيات النسائية في الجبل حول البرنامج التعاضدي الاجتماعي «سند» من اجل تشبيك المستفيدين من هذا البرنامج مع مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. وشدد في كلمته على أن «ثقافة العطاء دون سؤال وإذلال هي ما يجب أن تسود في مجتمعنا، ولهذا كانت «سند»، ولهذا يجب أن تدعم وتستمر، وأن تتخطى الصعاب والعقبات التي تفرضها الظروف الاستثنائية والتدهور المالي والاقتصادي، وأن تتجاوز كلام التشكيك من قبل الذين لا يعرفون سوى الانتقاد والهدم، والذين لا يرد عليهم إلا بالعمل والسير إلى الأمام».