

نوع من التوابل يساعد على تقليل الدهون الحشوية «في غضون أسابيع»



تكمن الدهون الحشوية في تجويف البطن، وتحيط بالعديد من الأعضاء الحيوية، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء. ورغم أن وجود بعض الدهون في هذه المنطقة يعد أمرا طبيعيا، إلا أن ما يثير القلق هو أن موقع تواجدها يجعل دهون البطن ضارة، ويزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية، بدءا من مرض السكري إلى أمراض القلب.



ولحسن الحظ، قد تكون إحدى التوابل قادرة على المساعدة في تقليل هذا الجاني الدهني. وسواء قمت بإقرانه بالعسل في مشروب ساخن أو أضفته إلى طبق الكاري، فإن الزنجبيل يقدم أكثر من نكهة ممتعة. ومن المعروف أن هذه التوابل لها تأثيرات مضادة للبكتيريا و«مضادة للالتهابات». وما يفتقر إليه الزنجبيل من الفيتامينات والمعادن، يعوضه بمحتواه من مضادات الأكسدة.



وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد هذا النوع الشائع من التوابل أيضا في تقليل دهون البطن الخطرة، فقد وجدت الدراسة أن مسحوق الزنجبيل كان قادرا على تقليل الدهون الحشوية في المصابين بالسمنة. وإذا لم تكن على علم، فإن توصيف السمنة هو أنها درجة من الدهون أو كمية من الدهون، تقع في منطقة معينة من الجسم.

المصدر:«إكسبريس»