

تعاقدت الفنانة غادة عبدالرازق على بطولة مسلسل «تلت التلاتة» مع المنتج ممدوح شاهين حسبما أكد في تصريحات صحافية له لتنافس به خلال موسم دراما رمضان المقبل، والعمل من تأليف هبة الحسيني، إخراج محمد هشام الرشيدي، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض. وقال شاهين إنه بالفعل وصل إلى اتفاق مع غادة، وتم الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وسيتم انطلاق التصوير خلال أيام قليلة.



وعلى مدار الفترة الماضية، ترددت العديد من الأقاويل عن خروج غادة من سباق دراما رمضان المقبل، لكن جاءت عبدالرازق لتنهي هذه الشائعات بتعاقدها مع شاهين.



يذكر أن آخر منافسة للفنانة غادة عبدالرازق كانت في دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل «لحم غزال».