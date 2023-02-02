

أحمد الفضلي



ينتظر الفنان علي كاكولي عرض احدث تجاربه الفنية والمتمثلة بعملين، الاول يحمل عنوان «محامية الشيطان»، والآخر بعنوان «منطقة آمنة» حيث انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في كلا العملين وبمشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



من جانبه، أعرب كاكولي عن بالغ سعادته بخوض كلتا التجربتين، موضحا ان العمل الاول الذي حمل عنوان «محامية الشيطان» يجمعني بالفنانة الرائعة هيا عبدالسلام التي أسعد دائما بالعمل معها خلاف ان العمل نفذ برؤية إخراجية مميزة للمخرج عصام عبدالحميد، وهو من تأليف الكاتبة فاطمة العامر، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم أمثال نور الكويتية ومحمد الدوسري ونوف السلطان وحسن ابراهيم، والعمل من نوعية المسلسلات غير التقليدية، ويحمل الطابع الدرامي ويتضمن العديد من التحولات الدرامية التي تجذب المشاهد، حيث تم تنفيذها بشكل مختلف وغير تقليدي.



وعن ثاني الأعمال، ذكر كاكولي من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن ثاني الأعمال سيحمل عنوان «منطقة آمنة» ويجمعني بأسماء كبيرة، منها أسماء أشارك معها للمرة الأولى وأسماء لم أعمل معها منذ فترة طويلة، أبرزها الفنان حسين المنصور والنجمة زهرة الخرجي وفيصل العميري والفنانة القديرة أسمهان توفيق وسماح وعبدالله التركماني وهي أسماء وجودها يضمن النجاح لأي فني،



مشيرا الى أن المسلسل من إخراج حسين دشتي وتأليف الكاتب محمد حسن أحمد، ويتكون من خمس حلقات كتبت ونفذت بشكل رائع دون الإطالة في الأحداث، وهو الأسلوب الذي بات معتمدا من قبل اغلب كتاب ومخرجي ومنتجي الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، خصوصا أن اغلب الاعمال تعرض على المنصات الالكترونية التي أصبحت وجهة لعدد كبير من المشاهدين في الكويت والخليج، وكذلك في الوطن العربي.