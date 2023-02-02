الخالد: لا تهاون في مواجهة مهربي وتجار المخدرات للقضاءعلى هذه الآفة وحماية شباب الوطن من أخطارها

جهود رجال الأمن مستمرة في التصدي لمهربي وتجار المواد المخدرة وصدّ جميع أساليبهم



منصور السلطان ـ محمد الجلاهمة



استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذا لتوجيهات ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد للتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات وحماية أبناء وشباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات.



أشرف الشيخ طلال الخالد بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات على فك أحراز اكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي بينهم 4 متهمين كويتيين وآسيوي في مزرعة بالوفرة، وتقدر الضبطية بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا، حيث سيتم تعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.



وكانت معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها، وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني تمت مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، إضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.



وأعرب الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم الحثيثة في التصدي بحزم لمحاولات مروجي المواد المسكرة والمخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء الوطن، مشيدا بقدرة رجال الأمن على صد جميع اساليب ومحاولات التهريب.



ولفت الوزير إلى أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة أصبحت أكثر شراسة واحترافية، خصوصا في مجالي الترويج والتهريب، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر ومحاربة هذه الآفة والقضاء عليها حماية لشباب الوطن.



وشدد على بذل المزيد من الجهد في التصدي للحروب الممنهجة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة، مؤكدا انه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.



وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات وأنواع التهريب وضبط كل من تسول له نفسه جلب والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد المسكرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة.