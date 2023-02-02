عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظائف الهيئة التعليمية للتعاقدات المحلية من المعلمين والمعلمات من غير الكويتيين للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام في التخصصات المذكورة ووفق شروط وملاحظات للمتقدمين وهي:

-أن لا يقل تقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد.

- أن لا يزيد عمر المتقدم/ة عن (٤٥) عاما.

- تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة، لمخرجات كليات إعداد

المعلم المحلية للفئات التالية :

- .. أبناء الكويتيات.

- 2. المقيمين بصورة غير قانونية.

3. أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

يشترط الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد وذلك على النحو التالي :

(۳) سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية.

سنتين لذوي المؤهلات التربوية.

- يتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة

والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية.

يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية :

- أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية.

حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.

حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي .

- خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب .

- جميع الكليات الحكومية الأخرى بدولة الكويت.

وفيما يلي الجداول الخاصة بالتخصصات المطلوبة: