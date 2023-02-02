ألاء خليفة

أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بتعيين د. فهد دبيس الرشيدي مديراً لجامعة الكويت بالتكليف.

وترى الجمعية أن قرار الوزير هو خطوة جادة ومستحقة يُشكر عليها حيث انها أتت استجابة لما اجتاح الجامعة مؤخراً من استقالات وإقالات جائرة وخطط تدوير متعسفة ورضوخ لضغوطات تكسبية ألقت بظلال قاتمة على الجامعة وأشعلت قلق المجتمع الاكاديمي.

كما تشيد الجمعية بجهود الوزير حمد العدواني ومتابعته الدؤوبة في صدور قرار مجلس الوزراء رقم 145 لعام 2023 والذي بموجبه تم إلغاء صلاحية مجلس الجامعات الخاصة بــ "تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها" وإناطة هذه الصلاحية والحقتها بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وهو أمر حميد يتماثل مع ما هو معمول به اقليمياً وعالمياً.

وتابعت: يعلم الكُل أن اصلاح منظومة التعليم مهمة غاية في الصعوبة، بيد أن الاحتفاظ بمرتكزات معينة مثل الاحتفاظ بالعناصر الفعالة من الإداريين، والتقيد باللوائح والأعراف الاكاديمية، وحماية المؤسسة التعليمية من أجندات السياسيين التكسبية وحمايتها من التوجهات الشعبوية الهادمة بداية الطريق ومؤشر على العزيمة الصادقة لتمكين الجامعة للانطلاق نحو الإصلاح.

وتأملت الجمعية اتباع الوزير د. حمد العدواني هذه الخطوات بأخرى مستحقة وعاجلة تنتشل منظومة التعليم العالي وجامعة الكويت من الإخفاقات المتتالية التي عصفت بهما في الآونة الأخيرة.