مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن تطبيق نظام الدوام المرن يتطلب وجود دراسة متكاملة أمام مجلس الخدمة المدنية ، ومن ثم رفع توصية لمجلس الوزراء للاسترشاد بالرأي.



وجددت مصادر أخرى الحديث عن أن ديوان الخدمة المدنية جهز أكثر من بديل لتطبيق الدوام المرن ، بهدف تخفيف معاناة الازدحام المروري في الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين والجهات التعليمية ،مع عدم الإخلال بنظام الحضور والانصراف أو ساعات العمل.

من الأهمية ذكر أن ديوان الخدمة المدنية أعلن رسميا في 9 أكتوبر 2022 أن لديه أكثر من بديل جاهز لتطبيق نظام الدوام المرن.