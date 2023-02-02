عاطف رمضان

نظّمت وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع بنك الدم المركزي الحملة التاسعة للتبرع بالدم لموظفيها والتي أقيمت أمس الأربعاء، في مقر الوزارة، ويأتي ذلك امتدادا لجهود "الأشغال" ومبادراتها في مجال الخدمة المجتمعية.

وقالت وزارة الأشغال في تصريح صحافي، ان الحملة تعتبر من الفعاليات والأنشطة التي توليها إدارة العلاقات العامة بالوزارةوالتي تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة العمل التطوعي ومشاركة الموظفين وزوار الوزارة بالحملة يعتبر جزء أساسي لنجاحها وسبيل لاستمرارها.

وأعربت "الأشغال" عن شكرها للقائمين في البنك المركزي وللطاقم الطبي ولإدارة العلاقات العامة على التعاون الدائم والمستمر في تلبية دعوات الوزارة لإقامة حمله التبرع بالدم. ‎