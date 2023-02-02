تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بعقد دورات تدريبية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم فرص الاندماج بالقطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل لهم تتناسب معهم.



ونص الاقتراح على ما يلي:



تعاني فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من العديد من الصعوبات في إيجاد فرص عمل لهم داخل القطاع الحكومي فضلا عن القطاع الخاص وتدعو الحاجة لدمجهم في المجتمع دون تفرقة الأمر الذي سيساهم في قبول المجتمع لهم وعلاج العديد من المشكلات النفسية التي يتعرضوا لها من كونهم مختلفين عن الأخرين.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

عقد دورات تدريبية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم فرص الاندماج بالقطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل لهم تتناسب معهم والتنسيق لذلك من خلال تشكيل لجنة من هيئة القوى العاملة والهيئة العامة لذوي الإعاقة وتقديم الدعم المادي واللوجستي للجهات التي تقوم بتعيين عدد كبير منهم في قطاعاتها المختلفة مما يساهم في تشجيع القطاع الخاص لذلك.