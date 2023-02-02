صدر أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ووفقا لبيان على وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جاء تعيين السياري بعد إعفاء د.فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي السابق من منصبه.

وكان السياري، قد عين نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي بموجب أمر ملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013 إلى 2019.

كما شغل عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر، ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وعضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.

وانضم السياري إلى البنك المركزي السعودي عام 1999، ثم انضم في عام 2003 إلى مجموعة البنك الدولي لمدة 3 سنوات، وقد بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي.