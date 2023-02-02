مريم بندق

أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى مجلس الأمة مشروعات بقوانين تتعلق بميزانية الدولة وميزانيات بعض الجهات والمؤسسات الحكومية ، وذلك تأكيدا لما انفردت " الأنباء" بنشره تحت عنوان " الحكومة تحيل الميزانيات للمجلس في موعدها "

وشملت الإحالة المراسيم ال7 التالية :

-مرسوم بمشروع قانون رقم (27 ) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023



-مرسوم بمشروع قانون رقم (28) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسةالبترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023



-مرسوم بمشروع قانون رقم (29) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية هيئةأسواق المال



-مرسوم بمشروع قانون رقم (27) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023



-مرسوم بمشروع قانون رقم (28) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسةالبترول للسنة المالية 2024/2023



-مرسوم بمشروع قانون رقم (30) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023



-مرسوم بمشروع قانون رقم(31) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئات والإدارات الحكومية للسنةالمالية للسنة 2024/2023