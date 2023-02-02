أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا اليوم الخميس التزام دولة الكويت التام بالقرارات التي تتخذها مجموعة (أوبك +) والتي تضمن أمن الامدادات في أسواق الطاقة العالمية.

وجاء ذلك في تصريح للوزير الملا نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ 47 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) والذي عقد يوم أمس الأربعاء.

وأشاد الملا بقرار مجموعة (أوبك +) الاستمرار باتفاق خفض الانتاج إذ يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي مؤكدا أن هذا القرار من شأنه دعم توازن واستقرار السوق.

وشدد على أن (أوبك +) تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية لما فيه مصلحه استقرار السوق.

وضم الوفد إلى جانب الوزير الملا محافظ الكويت لدى منظمة (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.