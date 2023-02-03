



ON THE LINE



يتلقى مقدم برنامج إذاعي مكالمة من شخص مجهول يهدد بقتل عائلته بأكملها على الهواء، ولإنقاذهم يصبح عليه لعب لعبة البقاء على قيد الحياة ومحاولة كشف هوية المجرم.



الفيلم من إخراج وتأليف: روموالد بولانجر، بطولة: ميل جيبسون، ويليام موسيلي، كيفين ديلون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 23 الجاري.





A MAN CALLED OTTO



يقيم أرمل عجوز متقاعد غريب الأطوار متشدد يدعى «أوتو» علاقة صداقة مع جيرانه الجدد الصاخبين، فتتغير حياته إلى مسار غير معروف.



الفيلم من إخراج: مارك فورستر، بطولة: توم هانكس، مانويل غارسيا رولفو، راتشيل كيلر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 2 مارس المقبل.