

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) أول مرحلة من بطولة KIB-The STADIUM، متوجا الفائزين في نهائيات رياضة البادل لعمالقة مجلس التعاون الخليجي، بعد 5 أيام متواصلة من الحماس والاحتراف الرياضي الذي شهدته ساحة الملاعب، في الحدث الأضخم والأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي نظمته شركة سافكس، تحت رعاية KIB كجزء من جهوده للارتقاء بالثقافة والفعاليات الرياضية في الكويت، تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وكانت المرحلة الأولى من البطولة قد انطلقت الأربعاء 25 يناير، ضمن حفل افتتاح ضخم دشن أول جولات منافسة البادل، وذلك تحت إشراف اتحاد البادل الكويتي، حيث تم تتويج عمر بهروزيان وعبدالله أهلي من الإمارات بالمركز الأول في فئة الرجال و‎فاطمة النبهانية وسارة عبدالمجيد من سلطنة عمان بالمركز الأول في فئة النساء.



وقد عبرت مساعد مدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي مروة معرفي، نيابة عن البنك، عن بالغ سعادتها بما حققته المرحلة الأولى من نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، مشيرة إلى التفاعل غير المسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المشاركة الكبيرة والحضور اللافت للجمهور والمتفرجين، الأمر الذي يدل على نجاح هذه المبادرة المجتمعية الفريدة من نوعها، وتحقيقها للأهداف التنموية والأثر الاجتماعي التي بنيت على أساسها ونظمت برؤية مشتركة تؤمن بأهمية تلك الأهداف والسعي بكل تفاني للوصول إليها بما يصب في مصلحة المجتمع الكويتي وشبابه الطامح.



وستدشن المرحلة الثانية من البطولة بمنافسات في تحدي اللياقة البدنية التي ستستعرض مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة التي ستقوم الفرق المحترفة بالمنافسة على تحقيق أرقام قياسية، وذلك ليتم اختتام مبادرة KIB-The STADIUM بتكريم الفائزين، بعد منافسات امتدت على مدار أسبوعين.