

يفتتح تشلسي اليوم منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه ضد جاره فولام، بعد إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الشتوية.



وأنفق «البلوز» 290 مليون جنيه إسترليني في النافذة الشتوية التي أغلقت مساء الثلاثاء، جعل خلالها الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديز، المتوج بلقب مونديال قطر 2022 وأفضل لاعب شاب في البطولة العالمية، أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا بعد أن ضمه من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو (132 مليون دولار).



ويدخل تشلسي مباراته أمام فولام ساعيا لتحقيق فوزه الثاني فقط في 6 مباريات في الدوري، علما ان المباراة الأخيرة شهدت تعادله سلبا في أنفيلد مع الجريح الآخر ليفربول.



لكن تشلسي يواجه منافسا يحتل، على غير عادة، مركزا أعلى منه في الترتيب، إذ رغم خسارته مباراتيه الأخيرتين، يقدم فولام موسما مميزا ويحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة.



ويسعى جاره اللندني أرسنال المتصدر الى الاقتراب أكثر من لقب أول في الدوري منذ 2004 عندما يحل على إيفرتون في أولى مباريات يوم غد السبت.



وبلغ مان يونايتد أول نهائي في كأس الرابطة منذ 2017 بعدما جدد الفوز على نوتنغهام فوريست 2-0 في إياب نصف النهائي (3-0 ذهابا). والأمر ذاته بالنسبة لنيوكاسل الذي جدد فوزه على ساوثمبتون 2-1 الثلاثاء (1-0 ذهابا).



وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال (73) والبرازيلي فريد (76) هدفي «الشياطين الحمر»، ليبلغ «اليونايتد» المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 6 سنوات.



وهذا النهائي الأول على الإطلاق لنيوكاسل في أي مسابقة كأس محلية منذ 1999 عندما خسر، للمفارقة، أمام مان يونايتد بالذات في نهائي كأس إنجلترا في طريق الأخير إلى التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.



ويأمل الفريقان في البقاء على مقربة من المتصدرين عندما يخوض «اليونايتد» مباراة ثأرية أمام ضيفه كريستال بالاس، فيما يلتقي نيوكاسل مع ضيفه وست هام.



أما ليفربول الذي يمر بإحدى أسوأ فتراته في السنوات الأخيرة، فلم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، آخرها خسارة ضد برايتون في الدور الرابع من الكأس.



وبعد أن مني بهزيمتين وتعادل في آخر 3 مباريات في الدوري، يأمل صاحب المركز التاسع في العودة إلى الانتصارات عندما يحل على ولفرهامبتون.



وفي بقية لقاءات الغد، يلعب أستون فيلا مع ليستر سيتي، وبرنتفورد مع ساوثمبتون، وبرايتون مع بورنموث.