

عزز برشلونة صدارته بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وسجل لاعبو «البارسا» الأهداف الثلاثة للقاء، فتقدم النادي الكاتالوني بهدفي البرازيلي رافينيا (65) والعائد من الإيقاف المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (80)، ليعود ويقلص الفارق لصالح بيتيس بالنيران الصديقة لمدافعه الفرنسي جول كونديه (85).



وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز في تصريح لتلفزيون «موفيستار»: «خضنا مباراة رائعة، كان من الممكن أن ننهي المباراة برأسية أنسو فاتي، ثم جعلنا نهاية المباراة معقدة بعض الشيء لأنفسنا».



وأضاف «قدم الفريق مباراة كبيرة، على أرض صعبة للغاية، لقد تطورنا كثيرا منذ المباراة ضد جيرونا (فاز برشلونة 1-0 السبت). امتلكنا الهيمنة والصبر والهدوء، وتمكنا من المرور عبر الأجنحة، في الوسط، لإيجاد التفوق العددي، مباراة جيدة من جميع النواحي».



وتابع «نمر بوقت جيد ونملك الروح المعنوية لمواصلة النجاحات».



ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس.



هذا، وتنطلق مباريات المرحلة الـ 20 من «الليغا» اليوم الجمعة بلقاء أتلتيك بلباو مع قادش، على أن تستكمل غدا السبت عندما يلتقي إسبانيول مع أوساسونا، وإلتشي مع فياريال، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي، وريال بيتيس مع سلتا فيغو.