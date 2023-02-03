

القاهرة - سامي عبد الفتاح



تستكمل منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب غدا السبت بلقاءين، حيث يلتقي الأهلي المصري مع سياتل واندرز الأميركي في مشاركته الأولى عند الساعة الـ ٨:٣٠ مساء بتوقيت الكويت، أما اللقاء الثاني فيجمع بين الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال افريقيا وصاحب الضيافة مع الهلال السعودي زعيم أندية بلاده ورابع النسخة الأخيرة وذلك في الـ ٥:٣٠ عصرا ، وهي المواجهة العربية العاشرة في تاريخ البطولة.

كفة الفريقين متساوية، فالوداد، الذي يقوده المدرب التونسي مهدي النفطي، يضم بعض الأسماء البارزة أمثال حارس المرمى رضا التكناوتي ويحيى عطية الله ويحيى جبران وحميد أحداد ومحمد أوناجم من المحليين إضافة إلى الليبي مؤيد اللافي ولاعب الوسط الكونغولي أرسين زولا.



والهلال يقوده المدرب الأرجنتيني رامون دياز ويضم أكبر عدد من الدوليين الذين خاضوا المونديال القطري قبل أسابيع، إضافة إلى الأجانب المميزين مثل البيروفي أندريه كاريللو والكوري الجنوبي يانغ هيون سوو والأرجنتيني لوسيانو فيتو.



بدأ الأهلي أولى خطواته نحو تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الحافلة ببطولة كأس العالم بعد أن نجح أمس الأول في عبور الدور التمهيدي محققا فوزا كبيرا على اوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية نظيفة.

وتفوق «المارد الأحمر» بقيادة السويسري مارسيل كولر في جميع النواحي الفنية على مدار شوطي اللقاء، وافتتح له التسجيل حسين الشحات في الدقيقة 45 ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما أحرز البديل الجنوب افريقي بيرسي تاو الهدف الثالث في الدقيقة 86.