

تنطلق مساء غد السبت منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يلتقي كريمونيزي مع ليتشي، وروما مع إمبولي، وساسوولو مع أتالانتا.

وفي مسابقة الكأس، واصل كريمونيزي متذيل ترتيب «الكالتشيو» من دون تحقيق انتصار في 20 مرحلة، مفاجآته بعدما أقصى روما في ربع النهائي بفوزه عليه 2-1.

ويلتقي النادي اللومباردي الذي أقصى نابولي بركلات الترجيح في دور الـ 16، في نصف النهائي الأول في أبريل المقبل، مع فيورنتينا الذي تأهل في وقت سابق على حساب تورينو 2-1.



ألمانيا



تبدأ مساء اليوم الجمعة منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري بإقامة لقاء وحيد يجمع بين أوغسبورغ وضيفه باير ليفركوزن، فيما تستكمل المنافسات غدا بمواجهات بوخوم مع هوفنهايم، وكولن مع لايبزيغ، وأينتراخت فرانكفورت مع هرتا برلين، وأونيون برلين مع ماينتس، وبوروسيا دورتموند مع فرايبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه.



وفي مسابقة الكأس، حجز فريقا بايرن ميونيخ ولايبزيغ مقعديهما في الدور ربع النهائي بعدما تغلب الأول على ماينتس 4-0 والثاني على هوفنهايم 3-1 على الترتيب في دور الـ 16 للمسابقة.