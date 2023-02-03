عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظائف الهيئة التعليمية للتعاقدات المحلية من المعلمين والمعلمات من غير الكويتيين للعام الدراسي 2024/2023م حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام في التخصصات المذكورة ووفق شروط وملاحظات للمتقدمين وهي ألا يقل تقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد.



- ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.



- تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة، لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية لأبناء الكويتيات، والمقيمين بصورة غير قانونية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.



يشترط الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد وذلك على النحو التالي: 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتين لذوي المؤهلات التربوية.



- يتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصة بالتعيين فقط، وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية.



يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية:



- أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية.



حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.



حملة شهادة الماجستير والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي.



- خريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



- جميع الكليات الحكومية الأخرى بالكويت.



وفيما يلي التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات: