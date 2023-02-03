عاطف رمضان



نظمت وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع بنك الدم المركزي حملة للتبرع بالدم التاسعة لموظفيها والتي أقيمت أمس الأول في مقر الوزارة ويأتي ذلك امتدادا لجهود «الأشغال» ومبادراتها في مجال الخدمة المجتمعية.



وقالت وزارة الأشغال في تصريح صحافي إن الحملة تعتبر من الفعاليات والأنشطة التي توليها إدارة العلاقات العامة بالوزارة الأهمية، وتسعى من خلالها إلى نشر ثقافة العمل التطوعي ومشاركة الموظفين وزوار الوزارة في الحملة يعتبر جزءا أساسيا لنجاحها وسبيلا لاستمرارها. وأعربت «الأشغال» عن شكرها للقائمين في البنك المركزي وللطاقم الطبي ولإدارة العلاقات العامة على التعاون الدائم والمستمر في تلبية دعوات الوزارة لإقامة حملة التبرع بالدم. ‎