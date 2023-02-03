وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن موعد بدء قبول الطلبة في جامعة عبدالله السالم، نص على ما يلي:



نظرا لما يمثله تأسيس جامعة عبدالله السالم من نقله نوعية في التعليم الجامعي على الصعيد المحلي، ونظرا لما لوحظ من الكثير من المهتمين بالشأن الأكاديمي من افتقار أعمال مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة لأبسط مبادئ الشفافية والافصاح، وحرصا على أن تكون أعمال إنشاء الجامعة الوليدة على أسس علمية رصينة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل حدد موعد لبدء قبول الطلبة في جامعة عبدالله السالم؟



2- صورة ضوئية عن محاضر اجتماع مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم وكذلك محاضر اجتماع جميع اللجان وفرق العمل الفرعية المشكلة من المجلس التأسيسي، وصورة ضوئية من قرارات تشكيلها.



3- جميع المكافآت وأي مخصصات مالية أخرى صرفت لأعضاء مجلس الإدارة التأسيسي في جامعة عبدالله السالم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- هل جميع أعضاء المجلس متفرغون لمهم ومسؤوليات عضويتهم؟ مع بيان الوظائف الأخرى المسندة إليهم بالإضافة إلى عضويتهم.



5- هل شكلت لجان أو فرق عمل في جامعة عبدالله السالم وضمن عضويتها أشخاص من خارج أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي عما إذا كان اختيارهم بناء على ترشيح من جهات عملهم أم بناء على الانتقاء؟ وما الأسس أو المعايير التي اختير هؤلاء الأعضاء الخارجيون بناء عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية للأعضاء الخارجيين.



6- ما خطط مجلس الإدارة لجامعة عبدالله السالم في تسكين المناصب فيها وفي التعيينات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس؟ وهل توجد نية لفتح الباب لتعيين حملة الدكتوراه من الكويتيين من غير المعينين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟



7- لماذا لم يعلن مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم عن الكليات والتخصصات التي ستحتويها الجامعة؟ ولماذا لم تتح الفرصة للمهتمين من المتخصصين الأكاديميين والجهات الممثلة لسوق العمل لإبداء آرائهم حول هذه التخصصات؟



8- لما كان مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم قد اختار عدم تسكين المناصب الأكاديمية في الجامعة لتحديد التخصصات العلمية التي ستطرحها الجامعة الجديدة، وآثر أن تناط به هذه المهمة، لذا يرجى تزويدي بكشف بالتخصصات العلمية الدقيقة لأعضائها، كما يرجى إفادتي حول مدى توافر متخصصين من بينهم في جميع التخصصات العلمية الجديدة المزمع طرحها من عدمه.



9- ما سبب عدم إعلان مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم عن الترشيح لمنصب مدير الجامعة أو المناصب القيادية الأخرى فيها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما آلية اختيار للجامعة الجديدة؟



10- نظرا لوجود حالة تضارب مصالح، يرجى إفادتي حول ما إذا كان سيحظر على أعضاء المجلس التأسيسي لمنصب مدير جامعة عبدالله السالم أو أي من المناصب الأخرى فيها.



11- كشف بجميع المبالغ التي صرفت لجامعة عبدالله السالم منذ تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



12- صورة ضوئية من جميع عقود المشتريات، وعقود العمال الإنشائية وعقود التأثيث، وعقود الصيانة، وعقود العمل منذ تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



13- صورة ضوئية من قرارات التعيين والتكليف والانتداب والاستعانة بخدمات التي أصدرها مجلس الإدارة التأسيسي منذ تشكيله حتى تاريخ ورود هذا السؤال.