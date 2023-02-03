وجه النائب مهلهل المضف 5 أسئلة إلى كل من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن تلفيات الشوارع، مشروع صيانة طرق ومجاري منطقة خيطان الجنوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن أسباب تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية، وموعد تسليم منطقة جنوب سعد العبدالله، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العداوني بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤالان إلى وزيرة الأشغال: السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هناك العديد من الشوارع تعاني من الحفريات ويقع فيها الكثير من الحوادث بسبب عدم سرعة استجابة وزارة الأشغال العامة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها، فما رؤيتكم حول هذا الموضوع؟ وما الإجراءات المتبعة في هذا الشأن؟



2- عدد الشكاوى التي استجابت لها الوزارة منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال، وهل هناك شكاوى لم تستجب لها الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب؟



3- ما الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة تطاير الحصى والصلبوخ في الطرق العامة؟ وكم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأنها خلال الفترة المذكورة في البند السابق؟



السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما نسبة إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري خيطان الجنوبي؟ وما الموعد المقرر لتسلم الهيئة العامة للطرق والنقل البري المشروع من المقاول؟



2- هل خاطبتم الجهات المعنية لترتيب إجراءات وموعد تسليم المشروع إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع الخطابات والردود.



سؤالان إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان: السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية بشكل عام؟



2- لماذا تطول مدة تسلم أذونات البناء؟



3- ما الأسس والمعايير التي ستتبعونها من أجل ضمان سلامة البنى التحتية للمناطق الجديدة؟



4- متى موعد الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية في المناطق الجديدة؟ يرجى ذكر الموعد لكل منطقة.



5- ما المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟



6- ما المدة الزمنية التي ينتظرها المواطن في العادة للحصول على سكن؟



7- ما الاستراتيجية التي ستتبعونها ورؤيتكم المستقبلية من أجل الإسراع والتقدم في إنجاز المشاريع الإسكانية والسعي بجميع الأوجه للتسهيل على المواطن وحصوله على السكن بأسرع وقت؟



السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الموعد المتوقع لانتهاء تسليم منطقة جنوب سعد العبدالله؟ وما عدد الطلبات فيها مع مقارنتها بالعدد الجاهز للتسليم؟



2- هل يوجد أي معوقات أو ملاحظات من شأنها تأخير تسلم المشروع أو التعطيل في تسلم المواطنين للأراضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى ذكر الأسباب وإجراءات الوزارة حولها.



3- كم نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن؟ وما الخدمات التي ستوفرها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمتقدمين بطلب الحصول على فرص السكن في منطقة جنوب سعد العبدالله؟



4- ما آخر مستجدات المشروع؟ وما أسباب الإطالة في التنفيذ وإن كان هناك تأخير من المقاولين أو الشركات المسؤولة عن المشروع؟ هل نفذت أي عقوبات أو غرامات عليهم؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



5- صورة ضوئية عن آخر تقرير عن لجنة متابعة عوائق جنوب سعد العبدالله التي رفعت تقريرها الأول لوزير الإسكان -إن وجد-.



سؤال إلى وزير التعليم العالي: استنادا إلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف مفصل بجميع أسماء موظفي المعهد الحاليين من الكويتيين وغير الكويتيين، مع بيان جنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية ومرتباتهم ومخصصاتهم المالية التي صرفت لهم من بداية تعيينهم 2020/1/1 حتى ورود هذا السؤال.



2- هل تبنى المعهد سياسة التكويت في إحلال المواطنين محل الوافدين في وظائف المعهد؟



3- بيان تفصيلي بالمبالغ التي صرفت على مشاريع البحث العلمي من 2020/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المشاريع وأوجه النفع منها.