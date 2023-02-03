

مفرح الشمري



تعد «ليلة صوت الأرض»، التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه امس الاول على خشبة مسرح «محمد عبده ارينا» بالرياض، واحدة من أكبر الحفلات الفنية في العالم، حيث سجلت حضور أكثر من ٤٠ فنانا وفنانة من جميع أنحاء الوطن العربي، للمشاركة في تكريم المطرب الراحل طلال مداح، والتي عكست قيمة هذا المطرب الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الوطن العربي.



وفي ليلة اعتبرها الكثير من ليالي ألف ليلة، لما شهدته من مشاركات عشرات الفنانين من حول الوطن العربي، مثل محمد عبده وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل ونوال الكويتية وهاني شاكر وخالد الشيخ ووليد توفيق وأحلام ونجوى كرم وراشد الماجد ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وطلال سلامة وصابر الرباعي ويارا ووعد وأنغام وبلقيس وأصالة وداليا مبارك وأميمة طالب وكارمن سليمان وعلي بن محمد وأصيل هميم وأسماء لمنور وراشد الفارس ووليد الشامي وفهد الكبيسي ومطرف المطرف وفؤاد عبدالواحد وعايض يوسف وأصيل أبو بكر وماجد المدني وعبدالرحمن الحسن وجابر الكاسر وعبدالعزيز المعني وعابد البلادي، وتم نقلها على الهواء مباشرة من خلال العديد من القنوات الفضائية.



وتغنى النجوم بعدد من أغاني المطرب الراحل طلال مداح الشهيرة، وكان من مفاجآت الحفل إطلالة صاحب «صوت الأرض» أمام الجماهير على خشبة المسرح عبر تقنية «الهولوغرام» ومشاركته الغناء مع «فنان العرب» محمد عبده.



وخلال ليلة التكريم قام المستشار تركي



آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بتكريم أسرة طلال مداح، وسط تصفيق كبير من الجمهور الحاضر.