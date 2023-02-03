طالبت جامعة دمشق عبر تعميم موجه لكلياتها، طلاب الدراسات العليا، بالتصريح عن امتلاكهم جوازات سفر غير سورية، وتزويد مديرية البحث العلمي بجامعة دمشق بصورة عن الجواز بشكل عاجل، على أن يتعرض الطالب للفصل إذا أخفى هذه المعلومة.



وبرر رئيس الجامعة محمد أسامة الجبان، هذه الخطوة بأنها «إجراء روتيني وتنظيمي» لمتابعة أوضاع طلاب الدراسات العليا، ومتابعة التزام الطلاب مع أساتذتهم المشرفين عليهم، ضمن قانون تنظيم الجامعات.



كما دعت الجامعة أعضاء الهيئات التعليمية من المشرفين على الطلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه، لوضع برنامج لأوقات مقابلة الطالب في مكتب عضو الهيئة في الكلية.



ونقلت صحيفة «الوطن» الموالية أن التعميم دعا لوضع برنامج ثابت وتقديم تقرير نصف شهري لتوضيح مدى التزام الطالب ببحثه ودوامه ومستوى أدائه.



ومن المفترض إيداع التقرير في قسم الدراسات العليا تحت إشراف نائب العميد للشؤون العلمية، بعد تصديق رئيس القسم المختص، وحفظه في ملف الطالب، على أن يجري إرسال التقارير إلى رئاسة الجامعة كل ثلاثة أشهر.



إلى ذلك، أتاحت جامعة دمشق اعتبارا من أمس، إمكانية الحصول على الكتب الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني، لطلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع، وقسم الآثار، ولطلاب كلية الصيدلة، وطلاب كلية الفنون الجميلة، ولطلاب قسمي الرياضيات والفيزياء في كلية العلوم.



كما نشرت روابط إلكترونية تمكن طلاب تلك الكليات، وطلاب الاقتصاد وطب الأسنان، والهندسة المدنية، والهندسة المعلوماتية والزراعة والحقوق والشريعة والتربية والطب البشري، الحصول على كتب الفصل الثاني الإلكترونية، عبر روابط إلكترونية منشورة على حساب الجامعة عبر «فيسبوك».