

القاهرة - هالة عمران



أعلن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن المدرسين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم سيتسلمون العمل بعد إجازة منتصف العام الدراسي 2022-2023 بعد اجتيازهم التدريبات المقررة من قبل الوزارة.



وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي امس إنه سيتم الإعلان عن المسابقة الجديدة وشروطها لتعيين 30 ألف مدرس الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المسابقة ستكون على مستوى جميع المحافظات.



وقال الوزير إن الوزارة ستقوم بإطلاق مسابقة أفضل إدارة تعليمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى أفضل مدرسة متميزة وفق شروط ومعايير تم وضعها من قبل الوزارة.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم صدور قرار وزاري بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب بجميع المراحل التعليمية وتعديل مسمى «مجموعات التقوية المدرسية» الى «مجموعات الدعم».



وأضاف أن القرار نص على أن تكون مجموعات الدعم اختيارية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل بهدف تحسين مستوى الطلاب وذلك مقابل مادي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة اعلانات خاصة بمجموعات الدعم.