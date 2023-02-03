كان الإمام الشافعي رضي الله عنه معروفا بتبحره في علم الفراسة، ويروى عنه العديد من القصص.



يقول الحميدي: كان الإمام الشافعي صاحب فراسة، إذا ظن شيئا يكون كما ظن، قال الحميدي: خرجت أنا والشافعي من مكة، فالتقينا رجلا بالأبطح، فقلت للشافعي: خمن مهنة الرجل؟ فقال الشافعي عندما نظر الى الرجل: نجار او خياط، قال: فلحقته فسألته عن مهنته، فقال: كنت نجارا وأنا الآن خياط.



كما يروي عنه الربيع قصة مذهلة فيقول: كنت أصلي مع الإمام الشافعي في المسجد، فدخل رجل يبحث بين النائمين في المسجد، فقال الشافعي للربيع: قم فقل له هرب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه؟



ويقول الربيع: فقمت إليه فأخبرته، فقال: نعم، فقلت: تعال، فجاء الى الإمام الشافعي، فقال: أين عبدي؟ فقال الشافعي: تجده في السجن، فذهب الرجل فوجده في السجن.



قال الربيع فقلت للشافعي: اخبرنا كيف عرفت فقد حيرتنا؟ قال: رأيت رجلا دخل من باب المسجد يبحث بين النيام، فقلت: يطلب هاربا، ورأيته يجيء الى السود دون البيض، فقلت: هرب له عبد أسود، ورأيته يجيء ليرى العين اليسرى، فقلت: مصاب بإحدى عينيه، قلنا: فكيف عرفت انه في السجن؟ فقال: هذا هو الغالب، فالعبد اذا هرب جاع فسرق، وإذا شبع أفسد، فتأولت انه قد فعل شيئا من ذلك، مادام انه هارب يبحث عن شيء، فقد سرق وانه في السجن.