(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)، (واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا) في هذه الآيات، تحذير وأمر وطلب تحذير من الله عز وجل ان يقول العبد للأمور المستقبلية «إني فاعل ذلك غدا»، من دون أن يقرنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى.



قال ابن عباسي (رضي الله عنه): «حلف النبي صلى الله عليه وسلم على يمين، فمضى له أربعون ليلة» فأنزل الله هذه الآية، وأمر من الله عز وجل بأن يقرن العبد أفعاله المستقبلية بمشيئته سبحانه وتعالى، يقول الشيخ السعدي «لأن المشيئة كلها لله، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير لأمر وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه». ثم طلب الله عز وجل من العبد ان يقول «إن شاء الله»، وأن يذكر الله عند النسيان فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سهى عنه. ففي ذكر الله عز وجل الهداية والتوفيق والرشاد. قبس هذه الآية: الإنسان جبل على السهو والنسيان ويحتاج دائما الى التذكير بمشيئة الله عز وجل خصوصا في الامور المستقبلية، فقل «إن شاء الله».