

إلى أي درجة هناك علاقة بين الغذاء والمرض؟



بحسب د.ستيفن كوبيكي، طبيب القلب الوقائي في مؤسسة «مايو كلينك» أجاب بأن العلاقة أقوى مما قد نعتقد قائلا: «التغذية الآن هي السبب الأول للوفاة المبكرة والمرض المبكر في الولايات المتحدة والعالم». فقد يمكن أن يكون لاتباع نظام غذائي غير صحي عواقب وخيمة، ويمكن أن يزيد من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني. وتساهم عوامل مثل التدخين والوراثة في تعرضنا لخطر الإصابة بأمراض مختلفة، لكن لا يمثل أي منهما عامل الخطر الأكبر، فبحسب د.ستيفن كوبيكي، طبيب القلب الوقائي في مؤسسة «مايو كلينك»: «التغذية الآن هي السبب الأول للوفاة المبكرة والمرض المبكر في الولايات المتحدة والعالم». ويقول د.كوبيكي إن امتلاك جينات للمرض سيزيد من خطر الإصابة بنسبة 30% إلى 40%، لكن اتباع أسلوب حياة سيئ سيزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 300% إلى 400%، مضيفا: «نحو 57% من السعرات الحرارية التي نستهلكها يوميا في هذا البلد هي أطعمة فائقة المعالجة. وفي حين أن الأطعمة فائقة المعالجة تميل إلى أن تكون مريحة وفعالة من حيث التكلفة، إلا أنها تسبب الالتهابات ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية بمرور الوقت». وتابع: «إنها تزعج أنسجتنا، تزعج قلوبنا، تزعج الشرايين والدماغ والبنكرياس والكبد والرئتين. وهذا ما يؤدي إلى المرض».



والخبر السار هو أنه لم يفت الأوان أبدا لتغيير عاداتنا الغذائية، حيث يوضح أن استبدال قضمة واحدة من اللحوم المصنعة أو الأطعمة فائقة المعالجة ببعض الأطعمة غير المصنعة أو بخيار أكثر صحة «سيقلل بالفعل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، بعد عام أو عامين». وتحتوي الأطعمة الفائقة المعالجة على العديد من المكونات المضافة، مثل السكر، الملح، الألوان الاصطناعية والمواد الحافظة والمثبتات. كما تحتوي قائمة المكونات أحيانا على مواد كيميائية، والأمثلة على ذلك المشروبات الغازية والنقانق واللحوم الباردة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعبأة.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»