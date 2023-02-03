ليلى الشافعي



تحت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد نظمت الهيئة استقبالا للقصر عقب عودتهم من أداء مناسك العمرة وزيارة الأراضي المقدسة.وذكر مدير عام الهيئة م.حمد البرجس، أن الوزير حرص على استقبال أبنائه من القصر المعتمرين وهنأهم على عودتهم بسلامة الله من الأراضي المقدسة واستفسر منهم عن انطباعاتهم بشأن برنامج الرحلة ودقة التنظيم حيث أعرب المعتمرين عن تقديرهم لجهود الهيئة والفريق الاداري المرافق في تأدية المناسك بسهولة ويسر. وشدد البرجس على اهتمام الهيئة ورئيس مجلس ادارتها وإدارتها التنفيذية بالأنشطة الدينية والاجتماعية الموجهة للقصر والمشمولين بالرعاية وذلك للارتقاء بالمستوى الديني والتربوي ومساعدتهم على أداء الطاعات واتباع الثقافة الدينية السليمة وغرس مبادئ العقيدة الصحيحة ايمانا منها بأهمية العنصر البشري ودوره الكبير في نهضة المجتمع.