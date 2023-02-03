

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الإدارة والقوى البشرية) فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بوظيفة «جندي مهني» للكويتيين وأبناء الكويتيات وأبناء الشهداء حملة إحصاء 65 وأبناء العسكريين غير الكويتيين.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي امس إن على الراغبين بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تسجيل المتطوعين خلال الفترة من 5 إلى 11 الجاري. وأوضحت أنه للتسجيل ومعرفة الشروط العامة يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد المقبل 5 الجاري: https://vc.kuwaitarmy.gov.kw.