بداح العنزي



أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر على جدول أعماله لائحة الإعلانات الجديدة.



وقال العبدالجادر إن مشروع اللائحة الجديدة المقدمة من الجهاز التنفيذي يتضمن 27 مادة تتضمن ما يلي:



٭ الاشتراطات العامة لإقامة الإعلانات والحد الأقصى المسموح به لمساحة الإعلان والأمور المحظورة عند وضع الإعلان.



٭ الأماكن التي يحظر فيها إقامة الإعلانات والسلع التي يحظر الإعلان عنها.



٭ حق البلدية في إزالة أي إعلان غير مرخص أو مخالف للشروط.



٭ الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التجارية سواء كانت على الأسطح أو على جوانب المباني التجارية والصناعية وغيرها وكذلك الإعلانات داخل المجمعات التجارية ومواقف السيارات ومحطات الوقود وكذلك الإعلانات على سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب العامة وداخلها.



٭ كما تحدثت اللائحة عن شروط اللوحات الإعلانية بمقاساتها المختلفة التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات للشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان سواء كانت داخل حدود المحافظات أو على أجناب الطرق السريعة.



٭ الشروط الواجب توافرها في الإعلانات الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات للإعلان عن أنشطتها في الأماكن المختلفة.



٭ إعلانات المناسبات سواء كانت انتخابية أو اجتماعية.



٭ الشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدى البلدية ولتنفيذ الإعلان.



٭ كما حددت اللائحة الرسوم المفروضة مقابل الإعلانات حسب مساحاتها وأماكنها وأشكالها المختلفة.



٭ وبالنسبة للعقوبات فقد حددت قيمتها المادة 21 و22 من اللائحة بحسب نوع المخالفة.



وأضاف أن اللائحة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأي جهة حكومية أو خاصة للإعلان عن أنشطتها وخدماتها، ولكن من خلال تنظيم جيد لأشكال ومقاسات وأماكن وجود هذه الإعلانات.



وفي المقابل تهدف إلى حماية المستهلك من أي إعلانات تتضمن بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أي منتج أو خدمة أو علامة تجارية أو غير ذلك.



وذكر العبدالجادر أن الأعضاء قدموا عدة أسئلة حول:



٭ أسباب وجود بعض اللوحات الإعلانية القديمة التي لم تزال إلى الآن.



٭ مشكلة التلوث البصري الحاصلة في كثرة الإعلانات التي لم تراع المسافات بين كل إعلان ومضمون الإعلان ونوعية الإضاءة.