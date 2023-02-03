قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بعمل صيانة للطريق المؤدي إلى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء.



وقال العنزي في مقترحه: بالإشارة إلى قانون البلدية 33/2016 ولاختصاصات المجلس البلدي، وبعد الزيارة الميدانـيـــة للـمـوقـــع وبالتواصل مع المسؤولين في المقهى الشعبي في محافظة الجهراء الواقع خلف المخبز الآلي وجدنا أن الطريق متهالك وغير صالح للاستخدام من بداية المدخل إلى نهايته باتجاه موقع محطة تعبئة المياه، وكون هذا الطريق المؤدي للمقهى الشعبي يرتاده الكثير من العوائل وبشكل يومي، مما يسبب خطرا عليهم لكثرة العوائق والحفريات في الطريق.



لذا أقترح: العمل بشكل سريع على صيانة وإنجاز الطريق من البداية إلى النهاية، وذلك لأهميته.