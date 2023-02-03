أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري سعي الأعضاء للدفع بالقرارات التي تخدم مصلحة البلد والمواطنين وأصحاب الأنشطة.



وتطرق إلى قرارات المجلس المعتمدة خاصة المتعلقة بالمواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الموافقة على قرار تقسيط رسوم إشغالات الطرق لأصحاب التراخيص التجارية على دفعات سنوية، خطوة مهمة للتخفيف عن أصحاب الأعمال التجارية خاصة من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الكثير ينتظر مزيدا من القرارات التي تبسط الأرضية للعمل الحر. وأشاد المحري بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية حول أبرز القضايا ووجهات النظر والذي أثمر إنجاز العديد من القرارات المهمة خلال عمر المجلس الحالي.



وأكد أن البلدي وأعضاءه، فاتح أبوابه لأصحاب المبادرات من المبدعين وذوي الخبرة في مجالاتهم لعرض أي تصور يخدم الدولة وتوجهاتها ورؤيتها المستقبلية، مشيرا إلى أن ذراع العمل البلدي في تطور مستمر نظرا لما يحتويه من عقول وخبرات وطاقات شبابية، سواء في المجلس الذي يمثل الجانب الفني أو في البلدية التي تمثل الجانب التنفيذي.