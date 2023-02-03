أعلنت الشرطة الوطنية في اليابان، أمس الخميس، عن ارتفاع معدل الجرائم الجنائية بالبلاد خلال عام 2022 بنسبة 5.9%، مقارنة بعام 2021، حيث وصلت إلى 601 ألف و389 جريمة، وهي زيادة تحدث لأول مرة منذ 20 عاما.



وتأتي هذه الزيادة بسبب ارتفاع عدد جرائم الشوارع، مثل حالات سرقة الدراجات، بعد تخفيف قيود كوفيد- 19، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية.



وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إن البلاد تواجه موقفا خطيرا فيما يتعلق بالجرائم، في خضم تصاعد الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الخاصة، وإساءة معاملة الأطفال.



وسار عدد الجرائم في اليابان في اتجاه تنازلي، بعد أن بلغ ذروته، بواقع 2.85 مليون جريمة في عام 2002، بفضل جهود الشرطة وانتشار استخدام المعدات الأمنية، حيث وصل إلى أدنى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية للعام السابع على التوالي في 2021. وانخفض عدد جرائم الشوارع خلال عامي 2020 و2021 بشكل رئيسي بسبب القيود السلوكية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.