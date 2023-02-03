

عبدالله قنيص



كما تتطور كل جوانب الحياة، تتطور الجريمة، ومن أهم جوانب التطور ما يشهده العالم حاليا من ثورة تكنولوجية حولت كثيرا من شؤون حياتنا إلى إلكترونية. من ذلك ما ظهر من تداول لأعمال فنية بصيغة NFT، وهو ما يتصل بما قد تكون أول قضية من نوعها في الكويت. فعلى الرغم من تشعب مسألة التشفير الالكتروني ورغم اتقان البعض التعامل مع هذا العالم الجديد فإنه لاتزال هناك ثغرات وخفايا قد تكلف الشخص مدخراته ليجد نفسه وقد فقد الكثير او يكتشف انه اشترى الوهم. هذا ما يبدو أنه حدث مع مواطن أبلغ عن تعرضه للنصب على يد معلوم بـ 6000 دينار.



وفي تفاصيل القضية كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فقد ابلغ المواطن عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مواطن حدد اسمه في البلاغ بمبلغ مالي 6000 آلاف دينار مقابل شراء «NFT» من قبل المشكو في حقه. وتم تسجيل القضية في مخفر شرطة السرة تحت عنوان «نصب واحتيال»، هذا وجار استدعاء المدعى عليه للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات.



يذكر أن NFT هي رموز غير قابلة للاستبدال، حيث تستخدم هذه التكنولوجيا في إصدار شهادات توثيق مرتبطة بعمل افتراضي ما يجعله فريدا من نوعه.