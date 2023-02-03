غادر وفد منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات أمس إلى العاصمة الهنغارية بودابست تمهيدا للمشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها هنغاريا خلال الفترة من 2 إلى 6 الجاري، حيث يضم الوفد الذي تقوده المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك، 6 لاعبات هن: نور الرزيحان، ليان بهبهاني، تاليا بهبهاني، راية القصار، فوزية العبدالكريم ونبيلة الخرافي.



وتعتبر بطولة هنغاريا إحدى المحطات المهمة والقوية لفتيات «أزرق الجمباز»، وفرصة مناسبة لاكتساب الخبرة وتطوير مستوياتهن والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، خصوصا اللاعبة نور الرزيحان التي ستشارك ضمن فئة «FIG» جونيور والتي تعد واحدة من سلسلة بطولات اعتمدها الاتحاد الكويتي للعبة في خطته لتهيئة النجمة نور للمشاركة في بطولة العالم لفئة الجونيور التي تقام في رومانيا خلال يوليو المقبل.