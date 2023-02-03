تتواصل اليوم على مضمار مركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان منافسات بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز (فئة 3 نجوم) إحدى جولات الدوري العربي المؤهل إلى بطولة كأس العالم، بمشاركات منتخبات الكويت وألمانيا وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا والأردن وبريطانيا، ومجموع جوائز يبلغ 56 ألف دينار، وتستمر منافساتها حتى غدا السبت.



وأكد الحكم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم أن المنافسات ستكون قوية بين الفرسان والفارسات المشاركين في البطولة، مشيرا الى أن الفرسان الكويتيين جاهزون للبطولة الدولية المهمة التي تقام منافساتها في مركز الكويت للفروسية وهناك إصرار لدى فرسان الكويت على تحقيق نتائج جيدة.



وأكد أنه متابع جيد ومشارك في البطولات الدولية التي تقام بالكويت ولاحظ مدى التطور الحاصل في الوقت الحالي بعكس السابق، حيث كانت البطولات يشارك بها نحو 70 أو 80 فارسا وفارسة فقط، لكن العدد الحالي في زيادة كبيرة خصوصا في فئة الكبار والجائزة الكبرى الذي قد يصل عدد المشاركين به الى نحو 20 فارسا وفارسة، حيث في السابق كان يشارك فقط نحو 5 فرسان.