جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده المضي في التقارب مع سورية تدريجيا، معتبرا أن اجتماع القادة كمرحلة أخيرة يتطلب حل المشكة بين البلدين باجتماع وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية بعد ذلك.



وأضاف الرئيس التركي في لقاء مع قناة «TRT» التركية: «سنبلغ الجانب الإيراني بنتيجة هذه الاجتماعات، وبالطبع ستتبلور هذه العملية بحسب مواقف الأطراف»، مشيرا إلى أن «تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي».



واعتبر أردوغان أن «العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية شمالي سورية ساعدت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، مشددا على «ضرورة محاربة الموقف الانفصالي لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، قائلا: «لا يمكننا قبول فرض شروط علينا في هذا الشأن، ونحن نتابع طريقنا في مكافحة الإرهاب من دون مساومة في شمالي سورية».



وعن مشروع العودة الطوعية للاجئين السوريين، أكد الرئيس التركي أنه «يجب تهيئة الظروف الضرورية لضمان العودة إلى سورية وفق أساس مبادئ الأمم المتحدة، وبدأ هذا الأمر بالفعل، حيث عاد ما يقرب من 400 إلى 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في الوقت الحالي».