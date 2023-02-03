

القاهرة - ناهد امام



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، امس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضي سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 123.5 مليون طن مقابل 106.2 ملايين طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 16.3%



وأوضح الفريق ربيع أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2023 رصدت ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هي الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهري لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالي حمولات صافية قدرها 34.5 مليون طن، كما ارتفعت معدلات عبور سفن الصب بنسبة 17.1% وحاملات السيارات بنسبة 16.3% مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضي وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.



وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات غير المسبوقة التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تأتي نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا، لافتا في هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%



في سياق متصل، كانت حركة الملاحة بالقناة قد سجلت خلال شهر يناير الماضي، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي لـ 70 سفينة، كما سجل يوم الجمعة الموافق 20 يناير أعلى معدل إيراد يومي في تاريخ القناة بلغ 37.4 مليون دولار.



جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت امس، عبور 74 سفينة بإجمالي حمولات صافية 4.5 ملايين طن من الاتجاهين، فيما عبرت القناة أمس الاول، 68 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 ملايين طن من الاتجاهين دون التأثر بسوء الأحوال الجوية أو بالعطل الفني الذي حدث في توجيه ماكينات ناقلة الغاز الطبيعي المسال GRACE EMILIA خلال عبورها للقناة حيث تم تسيير الملاحة بانتظام وقطر السفينة بقاطرات الهيئة حتى منطقة البحيرات الكبرى حيث تنتظر توقيع الكشف الفني الكامل من خلال فريق الإنقاذ وغطاسي الهيئة عليها قبل استكمال رحلتها إلى اسبانيا.