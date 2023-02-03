فتح موقعه الإلكتروني لتسجيل خريجي الفصل الدراسي الأول من جامعة الكويت و" التطبيقي " الراغبين في العمل بالحكومة





مريم بندق

فتح ديوان الخدمة المدنية موقعه الإلكتروني لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي بالوزارات والهيئات والمؤسسات من خريجي الفصل الدراسي الأول جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته " الأنباء" أن التسجيل يبدأ عند الدقيقة الأولي من بعد الساعة الثانية عشرة.

وتنشر " الأنباء "خطوات تسجيل الباحثين عن عمل من خلال البوابة الإلكترونية التالية:



https://portal2.csc.gov.kw/CRSAnnounce/pages/crs_imgs/crs_index.html