

دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن «بريكست»، معتبرا أنه «فرصة هائلة»، في الذكرى الثالثة لانفصال المملكة المتحدة التاريخي عن الاتحاد الأوروبي التي حلت الثلاثاء الماضي وسط أجواء من الإحباط ما بين أزمة اجتماعية وندم متزايد.



وأضاف صندوق النقد الدولي خبرا جديدا لسلسلة الأخبار السيئة معلنا وفقا لآخر توقعاته أن البلاد ستكون هذا العام الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش اقتصاده بنسبة 0.6%. حتى روسيا التي هي في حالة حرب وتخضع لعقوبات ستسجل نموا.



واكد ريتشارد هولدن المسؤول الحكومي على قناة «سكاي نيوز» ان البلاد «قادرة على تجاوز هذه التوقعات كما سبق وفعلت».



وقال وزير المال جيريمي هانت في بيان «إذا التزمنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف يفترض ان تسجل المملكة المتحدة نموا أسرع من ألمانيا واليابان في السنوات القليلة المقبلة».

من جهتها، تقول صوفي لوند-ييتس المحللة في هارغريفز لانسداون ان «المملكة المتحدة تواجه مشاكل محددة» لاسيما فواتير طاقة أعلى من أي مكان آخر «تؤثر على موزانة الأسر» أو حتى «مشكلة كبيرة في اليد العاملة تعود لبريكست ولكنها تفاقمت» بسبب وباء «كوفيد».

منذ أشهر تسجل المملكة المتحدة تضخما تجاوز 10% وتحركات اجتماعية. والأربعاء نظمت إضرابات غير مسبوقة منذ 10 سنوات خصوصا في التعليم والنقل العام.



تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على داوننغ ستريت العام الماضي، وايرلندا الشمالية مشلولة سياسيا بينما تحاول لندن إقناع بروكسل بإعادة النظر في وضع الإقليم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. رغم الوعود بمراقبة الحدود والخطط المتتالية لمكافحة الهجرة، فإن عمليات العبور غير الشرعية للقناة تزداد باستمرار، بعد أن تجاوزت 45 الف مهاجر العام الماضي.



وتبدو وعود مؤيدي بريكست باستعادة الحرية بعيدة، وباتت الآن مرحلة «بريغريت» (الندم على بريكست): الرأي العام المنقسم منذ فترة طويلة، يميل الى معارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ووفقا لاستطلاع أجراه معهد ايبسوس يعتقد 45% من البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يسير كما كان متوقعا مقابل 28% فقط في يونيو 2021، فيما يرى 9% فقط عكس ذلك.



وسعى سوناك، الذي مر على وصوله الى داونينغ ستريت اكثر من 100 يوم، رغم كل شيء للدفاع عن حصيلة بريكست.



وقال في بيان «لقد أحرزنا تقدما كبيرا من خلال تسخير الحريات التي وفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرفع تحديات الأجيال».

وأضاف «أنا مصمم على أن تستمر فوائد بريكست في تمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد».



وشدد البيان الصادر عن داونينغ ستريت على «الفرصة الهائلة» للخروج من الاتحاد الأوروبي لاسيما «لنمو الاقتصاد البريطاني». ويستشهد بإنشاء موانئ حرة ومناطق تعتبر خارج المنطقة الجمركية للبلاد وبالتالي تستفيد من الضرائب الميسرة والآفاق التي فتحت حسب قوله، بفضل بريكست.

نقص في اليد العاملة



في 31 يناير 2020 أنهت المملكة المتحدة عضوية استمرت في الاتحاد الاوروبي 47 عاما، وبعد فوز بوريس جونسون الساحق في الانتخابات اسدل الستار على أربع سنوات من الانقسامات السياسية التي أعقبت صدمة استفتاء عام 2016.



ثم بدأت فترة انتقالية من تسعة أشهر، مع التوصل في اللحظة الاخيرة لاتفاقية تجارة حرة وصفها بوريس جونسون بهدية عيد الميلاد.



بعد ثلاث سنوات، الأضرار الاقتصادية موجودة حتى لو أدت جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع إلى حد كبير.



ووفقا للهيئة العامة لتوقعات الموازنة، فإن بريكست سيقلل من حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 4% على الأجل البعيد.



ونأت المملكة المتحدة بنفسها عن شريكها الاقتصادي الرئيسي، الذي تستورد منه جزءا كبيرا من الأغذية التي تستهلكها. وتفاقم النقص في اليد العاملة بسبب صعوبة استقدام عمال أوروبيين.



ومع ذلك لا مجال للعودة إلى الوراء حتى بالنسبة للمعارضة العمالية التي تتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي بعد أقل من عامين من الانتخابات التشريعية المقبلة.



وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر الحريص على التخلص من ماضيه المناهض لبريكست، إن برنامجه لا يدعو إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد ان تمت تسوية القضية، لكنه يريد تحسين العلاقات مع بروكسل.



ولايزال ملف إيرلندا الشمالية يسمم العلاقات مع بروكسل. تحاول لندن تصحيح الوضع بعد بريكست وإنهاء المأزق السياسي الذي يعيق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق السلام مع ايرلندا الشمالية. وكان الاتفاق انهى في أبريل 1998 ثلاثة عقود من النزاع.