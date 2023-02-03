أحيا التفجير الانتحاري، الذي استهدف مسجدا داخل المقر العام لشرطة بيشاور بشمال غرب باكستان وخلف أكثر من 100 قتيل، مخاوف السكان الذين عانوا أصلا لفترة طويلة من أعمال العنف.



وتمكن انتحاري من التسلل إلى المسجد الواقع داخل مقر الشرطة دون أن يلاحظه أحد وفجر نفسه وسط المصلين، مما تسبب في انهيار جدار على عدد من أفراد الشرطة ومقتلهم.



ويعيد هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ خمس سنوات في باكستان إلى الذاكرة تعرض بيشاور، القريبة من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان، لهجمات واسعة قبل عشر سنوات.



وقال نعيم الله جان (55 عاما) وهو مقاول بناء في بيشاور «الخوف الرئيسي يكمن في هجوم ثان وتفجير آخر.. وانتحاري قد يفجر نفسه وسط سوق».



وقال قائد الشرطة المحلية إن الهجوم جاء ردا على عمليات للشرطة استهدفت جماعات مسلحة ازداد نشاطها منذ استعادة طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021 على الجانب الآخر من الحدود.

حياة صعبة



وقال فيصل خان (39 عاما)، وهو بائع، «أصبحت الحياة صعبة في المدينة. الشرطة توقفنا عند كل نقطة تفتيش».



وتعرضت بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا، ومناطق مجاورة لها لأعمال عنف شنتها حركة «طالبان باكستان» بعد ظهورها في عام 2007.



وولت أخيرا سنوات من الهجمات على المدارس والمدنيين وأماكن العبادة إثر عملية عسكرية بدأت في 2014 وأدت إلى طرد المسلحين باتجاه الحدود الجبلية وأفغانستان.



وتراجعت اعمال العنف بشكل كبير إلى أن استعادت الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية نشاطها بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان في عام 2021 وعودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول.



وتبنت حركة «طالبان باكستان» استراتيجية جديدة تستهدف قوات الأمن وتلجأ بشكل عام إلى شن هجمات محدودة.



ونفت الحركة مسؤوليتها عن هجوم بيشاور الاخير، لكن الشرطة تحقق فيما إذا كان أحد عناصرها متورطا.



وقال محمد حنيف عوان (55 عاما) لوكالة «فرانس برس»: «كنت أشعر بالأمان بجانب الشرطة، ولكن الآن عندما تمر من جانبي سيارة شرطة أو شرطيون، أخشى من تعرضهم لهجوم وأن أصاب بدوري».



وتبدو باكستان شبه مشلولة بسبب أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.



وقبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، يتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات بتدهور الوضع الأمني.



وقال وزير الدفاع خواجة آصف إن لجنة الأمن القومي ستجتمع قريبا للبحث في عملية عسكرية جديدة ضد الجماعات المسلحة.