تشارك أحزاب سياسية سودانية في محادثات لتشكيل حكومة مدنية وبدء مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء انتخابات بعد مرور أكثر من عام على انقلاب عسكري.



وانتقد المحتجون اتفاق الخطوط العريضة الذي تم التوصل إليه بين الأطراف العسكرية والمدنية باعتباره لا يمثل الجميع، وترك نقاطا مثيرة للجدل في حاجة للمزيد من المفاوضات.



وتخيم مناورات قوى إقليمية تتطلع إلى تأمين مصالحها في السودان، على الجهود المبذولة لرسم المستقبل السياسي للبلاد.

من هم المتنافسون على السلطة داخل السودان؟



بدأ السودان الانتقال إلى الديموقراطية بعد انتفاضة شعبية أطاحت في أبريل 2019 بالرئيس عمر البشير، الذي نبذه الغرب بعدما أدار مقاليد البلاد لما يقرب من ثلاثة عقود.



وبموجب اتفاق في أغسطس 2019، وافق الجيش على تقاسم السلطة مع مسؤولين عينتهم مجموعات سياسية مدنية قبل الانتخابات.

لكن هذه الترتيبات توقفت فجأة بسبب انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 أدى إلى خروج موجة من الاحتجاجات والتجمعات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية في أنحاء السودان.



يشكل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ الاستقلال في عام 1956 إذ شن حروبا داخلية مطولة وقام بانقلابات متكررة ورسخ ثقله الاقتصادي إلى حد بعيد.

ما هو وضع علاقات السودان بدول الجوار؟



يقع السودان في منطقة مضطربة حيث يحده البحر الأحمر ومنطقة الساحل الأفريقي ومنطقة القرن الأفريقي. وتعاني خمسة دول من جيرانه السبعة، وهي إثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان، من اضطرابات سياسية وصراعات في الآونة الأخيرة. وتحرص القوى الغربية على منع أي اضطراب كبير في السودان يمكن لأثره أن يتخطى نطاق البلاد لمناطق أخرى.

الولايات المتحدة



تقول الولايات المتحدة إنها تريد تحقيق الاستقرار والأمن في السودان ليتسنى له الخروج من العزلة الاقتصادية بعد رفع العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن خلال حكم البشير.



كما تحاول مواجهة النفوذ الروسي في السودان والمنطقة الأوسع نطاقا.



وتستثمر روسيا في الذهب في السودان وتحاول إبرام اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر على ساحله.



وبعد انقلاب عام 2021، جمدت الولايات المتحدة ومانحون غربيون دعمهم المالي للخرطوم، بعد أن كانوا قد ألقوا بثقلهم بشكل تزايد تدريجيا وراء التحول الديموقراطي هناك بعد الإطاحة بالبشير.