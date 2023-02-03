أحيا ناشطون مؤيدون للديموقراطية بحزن الذكرى الثانية للانقلاب في بورما مع ترقب تأجيل الانتخابات، فيما الشوارع مقفرة في البلاد باستثناء بعض التجمعات المتفرقة.



وتتجه كل الأنظار لإعلان محتمل من المجلس العسكري بشأن تمديد حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات المقررة للصيف.



وسبق أن أعلن رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ أن الانتخابات لن تجري إلا عندما يصبح البلد «هادئا ومستقرا».



وأحيت القوى الغربية الذكرى بحزمة جديدة من العقوبات ضد الجنرالات، وإن لم تدفع الحزم السابقة المجلس العسكري إلى تغيير مساره.



وكانت شوارع وسط العاصمة الاقتصادية رانغون مقفرة في نهاية فترة بعد الظهر، بحسب وكالة «فرانس برس»، بعدما دعا ناشطون السكان إلى إغلاق متاجرهم والبقاء في الداخل.

إضراب صامت



وخلت إلى حد كبير الطرق المؤدية إلى معبد شويداغون باغودا الشهير، وهو مزار بوذي يكون مكتظا بالعادة.



وكانت معظم الحافلات على الطرق الأخرى في المدينة فارغة، في ظل تعزيزات أمنية واسعة.



وخيم الهدوء أيضا على مدينة ماندالاي، حسبما قال أحد السكان لوكالة «فرانس برس». وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته، «هناك بعض الأشخاص الذين يتجولون في الأحياء، لكن يكاد لا يوجد أي نشاط على الطرق الرئيسية».



وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية شوارع مقفرة في مدينة مولامين في شرق البلاد.



وكان من المقرر أن يسير مؤيدون للجيش من «الوطنيين ومحبي الجيش والرهبان وعامة الناس» في شوارع وسط مدينة يانغون.



وحذرت سفارة الولايات المتحدة من «زيادة الأنشطة وأعمال العنف ضد النظام» في الأيام السابقة واللاحقة للذكرى الثانية على الانقلاب.



وكان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الانقلاب، بحلول نهاية يناير وأن تحدد السلطات وفق الدستور جدولا زمنيا لانتخابات جديدة.



لكن المجلس العسكري الحاكم في بورما أعلن أن البلاد لم تعد إلى وضعها الطبيعي رغم مرور عامين تقريبا على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، ملمحا الى إمكانية تمديد حالة الطوارئ وإرجاء الانتخابات.



وقال الفريق الإعلامي للجيش في بيان إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع لمناقشة الوضع وخلص إلى أنه «لم يعد إلى طبيعته بعد».



وأضاف البيان أن معارضي المجلس العسكري، بما في ذلك «قوات الدفاع الشعبي» المناهضة للانقلاب وحكومة الظل التي يسيطر عليها نواب من حزب سو تشي، يحاولون الاستيلاء على «السلطة عن طريق الاضطرابات والعنف».

حملة وحشية



وأضافت بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عقوبات جديدة استهدفت الشركات التي تزود الجيش بوقود لطائراته وتسمح له بشن «حملته الوحشية من الغارات الجوية من أجل الحفاظ على السلطة».



وتستهدف العقوبات الأميركية أيضا اللجنة الانتخابية التي عينها المجلس العسكري الذي أمهل الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم، في إشارة إلى عزمه إجراء انتخابات جديدة هذا العام.



لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في جميع أنحاء البلاد، يقول محللون إن الناس في العديد من المناطق لن يصوتوا على الأرجح خوفا من التعرض لعمليات انتقامية.



وحذر مبعوث خاص للأمم المتحدة من أن الانتخابات من شأنها أن «تغذي العنف وتطيل النزاع وتزيد من صعوبة العودة إلى الديموقراطية والاستقرار».