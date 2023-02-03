تشهد محافظة (هوكايدو) الواقعة في أقصى شمال اليابان حدثا سنويا جذابا في فصل الشتاء هو مهرجان الجليد في بحيرة (شيكوتسو) الذي يمثل مقصدا سياحيا شهيرا في هذه الفترة من العام.



وفي إطار فكرة "متحف الجليد في الهواء الطلق" تشهد فعاليات المهرجان التي تستمر حتى منتصف فبراير الجاري اصطفاف حوالي 30 من المنحوتات الجليدية المختلفة الأحجام والأشكال التي تكونت عبر رش مياه بحيرة (شيكوتسو) وتجميدها بما يتضمن هيكلا جليديا يطلق عليه اسم "البرج الأزرق" ويبلغ ارتفاعه 13 مترا.



وتسطع المنحوتات باللون الأزرق الذي يعكس لون مياه بحيرة (شيكوتسو) في ضوء النهار في حين تجرى إضاءتها بألوان مختلفة في الليل ما يخلق مناظر طبيعية جميلة وملونة تجذب عشاق الجليد.



وتشكلت بحيرة (شيكوتسو) في فوهة بركانية منذ حوالي 32 ألف عام وتشتهر بلونها الأزرق الجذاب الذي يعكس شفافيتها العالية وهي ثاني أعمق بحيرة في اليابان وتتميز بجودة مياهها حيث فازت بالمركز الأول في تصنيف جودة المياه من وزارة البيئة 18 مرة.



ورغم إلغاء العروض المسرحية وأنشطة أخرى في فعاليات مهرجان هذا العام بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فإن الزوار يمكنهم الاستمتاع باللون الأزرق الرائع الذي تتميز به بحيرة (شيكوتسو) وجمال المنحوتات الجليدية التي تزين المنطقة.